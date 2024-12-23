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Фролов Михаил Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Фролов Михаил Иванов
Пол
муж
Номер записи
24
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Фролова Ивана Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
18
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1794
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 2об-3
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 3
01 | Фролов Иван Васильев: 53 / - | крестьянин - глава
02 | Фролова Анна Федорова: - / 56 | крестьянка - жена Фролова Ивана Васильева [1]
03 | Фролов Михаил Иванов: 18 / 22 | крестьянин - сын Фролова Ивана Васильева [1]
04 | Фролова Елена Матвеева: - / 20 | крестьянка - жена Фролова Михаила Иванова [3]
05 | Фролов Герасим Михайлов: - / 2,5 | крестьянин - сын Фролова Михаила Иванова [3]
06 | Фролова Прасковья Васильева: - / 12 | крестьянка - внучка Фролова Ивана Васильева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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