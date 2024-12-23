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Фролова Анна Федорова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Фролова Анна Федорова
Пол
жен
Номер записи
23
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Фролова Ивана Васильева [1]
Возраст по текущей РС
56
Год рождения вычисленный
1760
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 2об-3
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 3
01 | Фролов Иван Васильев: 53 / - | крестьянин - глава
02 | Фролова Анна Федорова: - / 56 | крестьянка - жена Фролова Ивана Васильева [1]
03 | Фролов Михаил Иванов: 18 / 22 | крестьянин - сын Фролова Ивана Васильева [1]
04 | Фролова Елена Матвеева: - / 20 | крестьянка - жена Фролова Михаила Иванова [3]
05 | Фролов Герасим Михайлов: - / 2,5 | крестьянин - сын Фролова Михаила Иванова [3]
06 | Фролова Прасковья Васильева: - / 12 | крестьянка - внучка Фролова Ивана Васильева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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