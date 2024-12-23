Фролова Анна Федорова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Фролова Анна Федорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 23
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 3
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Фролова Ивана Васильева [1]
- Возраст по текущей РС
- 56
- Год рождения вычисленный
- 1760
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 2об-3
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 3
01 | Фролов Иван Васильев: 53 / - | крестьянин - глава
02 | Фролова Анна Федорова: - / 56 | крестьянка - жена Фролова Ивана Васильева [1]
03 | Фролов Михаил Иванов: 18 / 22 | крестьянин - сын Фролова Ивана Васильева [1]
04 | Фролова Елена Матвеева: - / 20 | крестьянка - жена Фролова Михаила Иванова [3]
05 | Фролов Герасим Михайлов: - / 2,5 | крестьянин - сын Фролова Михаила Иванова [3]
06 | Фролова Прасковья Васильева: - / 12 | крестьянка - внучка Фролова Ивана Васильева [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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