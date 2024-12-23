Мороскина Надежда Филиппова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Мороскина Надежда Филиппова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 21
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 2
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- дочь Мороскина Филиппа Алексеева [5]
- Возраст по текущей РС
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1814
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 1об-2
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 2
01 | Мороскин Савелий Алексеев: 26 / - | крестьянин - глава
02 | Мороскина Евфросиния Савельева: - / 8 | крестьянка - дочь Мороскина Савелия Алексеева [1]
03 | Мороскина Агафья Савельева: - / 5 | крестьянка - дочь Мороскина Савелия Алексеева [1]
04 | Мороскина Марфа Савельева: - / 2,5 | крестьянка - дочь Мороскина Савелия Алексеева [1]
05 | Мороскин Филипп Алексеев: 21 / 25 | крестьянин - брат Мороскина Савелия Алексеева [1]
06 | Мороскина Евфросиния Никифорова: - / 22 | крестьянка - жена Мороскина Филиппа Алексеева [5]
07 | Мороскина Надежда Филиппова: - / 2 | крестьянка - дочь Мороскина Филиппа Алексеева [5]
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