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Костенко Екилина Лукьянова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Костенко Екилина Лукьянова
Пол
жен
Номер записи
1217
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
.6
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
местечко Смелое, Роменский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
9
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1785
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 586 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: .6
01 | Костенко Мойсей Андреев: 19 / 36 | Козак - Глава
02 | Костенко Екилина Лукьянова: 9 / 26 | Козак - Жена главы [1]
03 | Костенко Иван Мойсеев: - / 9 | Козак - Сын главы [1]
Дополнительная информация в записи
Из Кальнеболотского (Полтавской губернии, Роменского повета, м. Смелого)
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1785 ст.

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