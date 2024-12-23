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Степаненко Аврам Григориев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Степаненко Аврам Григориев
Пол
муж
Номер записи
1215
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
.5
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Тарандинцы, Лубенский повет, Полтавская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
51
Возраст по текущей РС
68
Год рождения вычисленный
1743
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 586 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: .5
01 | Степаненко Аврам Григориев: 51 / 68 | Козак - Глава
Дополнительная информация в записи
Из Кущевского (Полтавской губернии, Лубенского повета, с. Тарандинец)
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1743 ст.

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