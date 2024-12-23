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Парнюк Михайло Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Парнюк Михайло Федоров
Пол
муж
Номер записи
1211
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
.4
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Брат главы [1]
Откуда прибыл
с. Худолеевка, Хорольский повет, Полтавская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
8
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 586 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: .4
01 | Парнюк Николай Федоров: 13 / 30 | Козак - Глава
02 | Парнюк Матрона Федорова: 5 / 22 | Козак - Жена главы [1]
03 | Парнюк Федот Николаев: - / 1 | Козак - Сын главы [1]
04 | Парнюк Михайло Федоров: 8 / 25 | Козак - Брат главы [1]
05 | Парнюк Екатерина Иванова: 4 / 21 | Козак - Жена Михайла [4]
06 | Парнюк Козма Михайлов: - / 5 | Козак - Сын Михайла [4]
07 | Парнюк Ксения Михайлова: - / 3 | Козак - Дочь Михайла [4]
Дополнительная информация в записи
Из Кисляковского куреня (Полтавской губернии, Хорольского повета, с. Худолеевки)
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1786 ст.

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