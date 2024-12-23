Парнюк Николай Федоров
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Парнюк Николай Федоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1208
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- .4
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- Глава
- Откуда прибыл
- с. Худолеевка, Хорольский повет, Полтавская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 13
- Возраст по текущей РС
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1781
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 586 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: .4
01 | Парнюк Николай Федоров: 13 / 30 | Козак - Глава
02 | Парнюк Матрона Федорова: 5 / 22 | Козак - Жена главы [1]
03 | Парнюк Федот Николаев: - / 1 | Козак - Сын главы [1]
04 | Парнюк Михайло Федоров: 8 / 25 | Козак - Брат главы [1]
05 | Парнюк Екатерина Иванова: 4 / 21 | Козак - Жена Михайла [4]
06 | Парнюк Козма Михайлов: - / 5 | Козак - Сын Михайла [4]
07 | Парнюк Ксения Михайлова: - / 3 | Козак - Дочь Михайла [4]
- Дополнительная информация в записи
- Из Кисляковского куреня (Полтавской губернии, Хорольского повета, с. Худолеевки)
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1781 ст.
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