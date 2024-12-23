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Ткаченко Улияна Якимова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Ткаченко Улияна Якимова
Пол
жен
Номер записи
1207
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
.3
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
Жена Ивана [5]
Откуда прибыл
с. Худолеевка, Хорольский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
1
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1793
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 586 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: .3
01 | Ткаченко Мойсей Андреев: 58 / 75 | Козак - Глава
02 | Ткаченко Варвара Фомина: 43 / 60 | Козак - Жена главы [1]
03 | Ткаченко Герасим Мойсеев: - / 15 | Козак - Сын главы [1]
04 | Ткаченко Платон Мойсеев: - / 10 | Козак - Сын главы [1]
05 | Ткаченко Иван Мойсеев: 1 / 18 | Козак - Сын главы [1]
06 | Ткаченко Улияна Якимова: 1 / 18 | Козак - Жена Ивана [5]
Дополнительная информация в записи
Из Кисляковского куреня (Полтавской губернии, Хорольского повета, с. Худолеевки)
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1793 ст.

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