Ткаченко Иван Мойсеев
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Ткаченко Иван Мойсеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1206
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- .3
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- Сын главы [1]
- Откуда прибыл
- с. Худолеевка, Хорольский повет, Полтавская губ.
- Причина поступления
- Переселение
- Возраст по прошлой РС
- 1
- Возраст по текущей РС
- 18
- Год рождения вычисленный
- 1793
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 586
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: .3
01 | Ткаченко Мойсей Андреев: 58 / 75 | Козак - Глава
02 | Ткаченко Варвара Фомина: 43 / 60 | Козак - Жена главы [1]
03 | Ткаченко Герасим Мойсеев: - / 15 | Козак - Сын главы [1]
04 | Ткаченко Платон Мойсеев: - / 10 | Козак - Сын главы [1]
05 | Ткаченко Иван Мойсеев: 1 / 18 | Козак - Сын главы [1]
06 | Ткаченко Улияна Якимова: 1 / 18 | Козак - Жена Ивана [5]
- Дополнительная информация в записи
- Из Кисляковского куреня (Полтавской губернии, Хорольского повета, с. Худолеевки)
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1793 ст.
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