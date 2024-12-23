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Ткаченко Платон Мойсеев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Ткаченко Платон Мойсеев
Пол
муж
Номер записи
1205
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
.3
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Худолеевка, Хорольский повет, Полтавская губ.
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1801
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 586
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: .3
01 | Ткаченко Мойсей Андреев: 58 / 75 | Козак - Глава
02 | Ткаченко Варвара Фомина: 43 / 60 | Козак - Жена главы [1]
03 | Ткаченко Герасим Мойсеев: - / 15 | Козак - Сын главы [1]
04 | Ткаченко Платон Мойсеев: - / 10 | Козак - Сын главы [1]
05 | Ткаченко Иван Мойсеев: 1 / 18 | Козак - Сын главы [1]
06 | Ткаченко Улияна Якимова: 1 / 18 | Козак - Жена Ивана [5]
Дополнительная информация в записи
Из Кисляковского куреня (Полтавской губернии, Хорольского повета, с. Худолеевки)
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1801 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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