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Ткаченко Мойсей Андреев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Ткаченко Мойсей Андреев
Пол
муж
Номер записи
1202
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
.3
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Худолеевка, Хорольский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
58
Возраст по текущей РС
75
Год рождения вычисленный
1736
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 586
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: .3
01 | Ткаченко Мойсей Андреев: 58 / 75 | Козак - Глава
02 | Ткаченко Варвара Фомина: 43 / 60 | Козак - Жена главы [1]
03 | Ткаченко Герасим Мойсеев: - / 15 | Козак - Сын главы [1]
04 | Ткаченко Платон Мойсеев: - / 10 | Козак - Сын главы [1]
05 | Ткаченко Иван Мойсеев: 1 / 18 | Козак - Сын главы [1]
06 | Ткаченко Улияна Якимова: 1 / 18 | Козак - Жена Ивана [5]
Дополнительная информация в записи
Из Кисляковского куреня (Полтавской губернии, Хорольского повета, с. Худолеевки)
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1736 ст.

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