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Бандуренко Мария Яковлева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Бандуренко Мария Яковлева
Пол
жен
Номер записи
1199
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
.2
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Худолеевка, Хорольский повет, Полтавская губ.
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 586
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: .2
01 | Бандуренко Игнат Иванов: 23 / - | Козак - Глава
02 | Бандуренко Мария Яковлева: 13 / 30 | Козак - Жена главы [1]
03 | Бандуренко Емельян Игнатов: - / 8 | Козак - Сын главы [1]
04 | Бандуренко Пимен Игнатов: - / 3 | Козак - Сын главы [1]
Дополнительная информация в записи
Из Кисляковского куреня (Полтавской губернии, Хорольского повета, с. Худолеевки)
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1781 ст.

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