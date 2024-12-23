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Гулий Матрона Игнатова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Гулий Матрона Игнатова
Пол
жен
Номер записи
1196
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
.1
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Дочь главы [1]
Откуда прибыл
с. Носелевка, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1804
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 586
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: .1
01 | Гулий Игнат Демидов: 8 / 25 | Козак - Глава
02 | Гулий Наталия Нестерова: 7 / 24 | Козак - Жена главы [1]
03 | Гулий Никита Игнатов: - / 2 | Козак - Сын главы [1]
04 | Гулий Матрона Игнатова: - / 7 | Козак - Дочь главы [1]
05 | Гулий Евдокия Игнатова: - / 4 | Козак - Дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Из Незамаевского куреня (Черниговской губернии, Борзенского повета, с. Носелевки)
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1804 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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