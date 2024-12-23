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Сахно Евфимия Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Сахно Евфимия Иванова
Пол
жен
Номер записи
1190
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
135.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Жена Василия [2]
Откуда прибыл
с. Жуковка, Черниговский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
7
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1787
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 585
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 135.
01 | Сахно Фома Павлов: 52 / - | Козак - Глава
02 | Сахно Василий Фомин: 12 / 29 | Козак - Сын главы [1]
03 | Сахно Евфимия Иванова: 7 / 24 | Козак - Жена Василия [2]
04 | Сахно Филипп Василиев: - / 8 | Козак - Сын Василия [2]
05 | Сахно Наталия Василиева: - / 2 | Козак - Дочь Василия [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1787 ст.

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