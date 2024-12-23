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Сахно Фома Павлов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Сахно Фома Павлов
Пол
муж
Номер записи
1188
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
135.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Жуковка, Черниговский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
52
Причина выбытия
умер
Год убытия
1804
Год рождения вычисленный
1743
Год смерти
1804
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 585
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 135.
01 | Сахно Фома Павлов: 52 / - | Козак - Глава
02 | Сахно Василий Фомин: 12 / 29 | Козак - Сын главы [1]
03 | Сахно Евфимия Иванова: 7 / 24 | Козак - Жена Василия [2]
04 | Сахно Филипп Василиев: - / 8 | Козак - Сын Василия [2]
05 | Сахно Наталия Василиева: - / 2 | Козак - Дочь Василия [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1743 ст.
Дата смерти
Вычислено 1804 ст.

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