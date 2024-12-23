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Шугай Параскева Степанова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Шугай Параскева Степанова
Пол
жен
Номер записи
1185
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
134.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Буромка, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
23
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1811
Год рождения вычисленный
1772
Год смерти
1811
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 585
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 134.
01 | Шугай Семен Никифоров: 25 / - | Козак - Глава
02 | Шугай Параскева Степанова: 23 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Шугай Вакула Семенов: - / 14 | Козак - Сын главы [1]
04 | Шугай Федор Семенов: - / 11 | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1772 ст.
Дата смерти
Вычислено 1811 ст.

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