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Резник Параскева Филиппова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Резник Параскева Филиппова
Пол
жен
Номер записи
1181
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
133.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Буромка, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
19
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 585
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 133.
01 | Резник Аврам Марков: 36 / 53 | Козак - Глава
02 | Резник Параскева Филиппова: 19 / 36 | Козак - Жена главы [1]
03 | Резник Евфросиния Аврамова: - / 14 | Козак - Дочь главы [1]
04 | Резник Петр Терентиев: - / 14 | Козак - Племянник главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1775 ст.

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