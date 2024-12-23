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Резник Григорий Давидов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Резник Григорий Давидов
Пол
муж
Номер записи
1179
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
132.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Буромка, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по текущей РС
13
Год рождения вычисленный
1798
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 584 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 132.
01 | Резник Давид Марков: 43 / - | Козак - Глава
02 | Резник Улияна Кирилова: 38 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Резник Григорий Давидов: - / 13 | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1798 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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