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Резник Улияна Кирилова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Резник Улияна Кирилова
Пол
жен
Номер записи
1178
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
132.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Буромка, Борзенский повет, Черниговская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
38
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1807
Год рождения вычисленный
1757
Год смерти
1807
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 584 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 132.
01 | Резник Давид Марков: 43 / - | Козак - Глава
02 | Резник Улияна Кирилова: 38 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Резник Григорий Давидов: - / 13 | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1757 ст.
Дата смерти
Вычислено 1807 ст.

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