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Невольник Матрона Романова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Невольник Матрона Романова
Пол
жен
Номер записи
1176
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
131.
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Дочь главы [1]
Откуда прибыл
с. Буромка, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1801
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 584 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 131.
01 | Невольник Роман Кирилов: 25 / - | Козак - Глава
02 | Невольник Евфросиния Иванова: 20 / 37 | Козак - Жена главы [1]
03 | Невольник Трофим Романов: - / 8 | Козак - Сын главы [1]
04 | Невольник Евгения Романова: - / 15 | Козак - Дочь главы [1]
05 | Невольник Матрона Романова: - / 10 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1801 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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