Гаценко Матрона Дмитриева
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Гаценко Матрона Дмитриева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1164
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 129.
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- Дочь главы [1]
- Откуда прибыл
- с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
- Причина поступления
- Переселение
- Возраст по текущей РС
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1797
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 584 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 129.
01 | Гаценко Димитрий Петров: 55 / - | Козак - Глава
02 | Гаценко Матрона Петрова: 24 / 41 | Козак - Жена главы [1]
03 | Гаценко Роман Дмитриев: - / 16 | Козак - Сын главы [1]
04 | Гаценко Василий Дмитриев: - / 12 | Козак - Сын главы [1]
05 | Гаценко Матрона Дмитриева: - / 14 | Козак - Дочь главы [1]
06 | Гаценко Матрона Дмитриева: - / 8 | Козак - Дочь главы [1]
07 | Гаценко Василь Дмитриев: 4 / 21 | Козак - Сын главы [1]
08 | Гаценко Марфа Прокофиева: 3 / 20 | Козак - Жена Василия [7]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1797 ст.
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