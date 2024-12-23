Иванченко София Кирилова
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Иванченко София Кирилова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1157
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 128.
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- Жена Кондрата [2]
- Откуда прибыл
- с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 12
- Возраст по текущей РС
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1781
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 584
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 128.
01 | Клименко Лукьян Прокофиев: 30 / - | Козак - Глава
02 | Иванченко Кондрат Василиев: 13 / 31 | Козак - Глава
03 | Иванченко София Кирилова: 12 / 30 | Козак - Жена Кондрата [2]
04 | Иванченко Татияна Кондратова: - / 7 | Козак - Дочь Кондрата [2]
05 | Гайдук Иван Максимов: 40 / - | Козак -
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1781 ст.
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