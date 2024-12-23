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Клименко Лукьян Прокофиев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Клименко Лукьян Прокофиев
Пол
муж
Номер записи
1155
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
128.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
30
Причина выбытия
умер
Год убытия
1805
Год рождения вычисленный
1765
Год смерти
1805
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 584
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 128.
01 | Клименко Лукьян Прокофиев: 30 / - | Козак - Глава
02 | Иванченко Кондрат Василиев: 13 / 31 | Козак - Глава
03 | Иванченко София Кирилова: 12 / 30 | Козак - Жена Кондрата [2]
04 | Иванченко Татияна Кондратова: - / 7 | Козак - Дочь Кондрата [2]
05 | Гайдук Иван Максимов: 40 / - | Козак -
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1765 ст.
Дата смерти
Вычислено 1805 ст.

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