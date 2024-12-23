Кострубенко Дмитрий Нестеров
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Кострубенко Дмитрий Нестеров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1153
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 127.
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- Племянник главы [1]
- Откуда прибыл
- с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 1
- Возраст по текущей РС
- 18
- Год рождения вычисленный
- 1793
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 584
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 127.
01 | Тарасенчиха Анна Степанова: 43 / - | Козак - Глава
02 | Тарасенко Яков Павлов: 18 / 35 | Козак - Сын главы [1]
03 | Тарасенко Домникия Яковлева: 17 / 34 | Козак - Жена Якова [2]
04 | Тарасенко Стефан Яковлев: - / 6 | Козак - Сын Якова [2]
05 | Тарасенко Марта Яковлева: - / 1 | Козак - Дочь Якова [2]
06 | Тарасенко Иван Павлов: 16 / 33 | Козак - Брат Якова [2]
07 | Тарасенко Агафия Степанова: 14 / 31 | Козак - Жена Ивана [6]
08 | Тарасенко Любов Иванова: - / 4 | Козак - Дочь Ивана [6]
09 | Кострубенко Дмитрий Нестеров: 1 / 18 | Козак - Племянник главы [1]
10 | Кострубенко Никита Нестеров: - / 16 | Козак - Брат Дмитрия [9]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1793 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.