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Тарасенко Марта Яковлева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Тарасенко Марта Яковлева
Пол
жен
Номер записи
1149
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
127.
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Дочь Якова [2]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 584
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 127.
01 | Тарасенчиха Анна Степанова: 43 / - | Козак - Глава
02 | Тарасенко Яков Павлов: 18 / 35 | Козак - Сын главы [1]
03 | Тарасенко Домникия Яковлева: 17 / 34 | Козак - Жена Якова [2]
04 | Тарасенко Стефан Яковлев: - / 6 | Козак - Сын Якова [2]
05 | Тарасенко Марта Яковлева: - / 1 | Козак - Дочь Якова [2]
06 | Тарасенко Иван Павлов: 16 / 33 | Козак - Брат Якова [2]
07 | Тарасенко Агафия Степанова: 14 / 31 | Козак - Жена Ивана [6]
08 | Тарасенко Любов Иванова: - / 4 | Козак - Дочь Ивана [6]
09 | Кострубенко Дмитрий Нестеров: 1 / 18 | Козак - Племянник главы [1]
10 | Кострубенко Никита Нестеров: - / 16 | Козак - Брат Дмитрия [9]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1810 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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