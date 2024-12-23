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Тарасенко Домникия Яковлева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Тарасенко Домникия Яковлева
Пол
жен
Номер записи
1147
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
127.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Жена Якова [2]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
17
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 584
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 127.
01 | Тарасенчиха Анна Степанова: 43 / - | Козак - Глава
02 | Тарасенко Яков Павлов: 18 / 35 | Козак - Сын главы [1]
03 | Тарасенко Домникия Яковлева: 17 / 34 | Козак - Жена Якова [2]
04 | Тарасенко Стефан Яковлев: - / 6 | Козак - Сын Якова [2]
05 | Тарасенко Марта Яковлева: - / 1 | Козак - Дочь Якова [2]
06 | Тарасенко Иван Павлов: 16 / 33 | Козак - Брат Якова [2]
07 | Тарасенко Агафия Степанова: 14 / 31 | Козак - Жена Ивана [6]
08 | Тарасенко Любов Иванова: - / 4 | Козак - Дочь Ивана [6]
09 | Кострубенко Дмитрий Нестеров: 1 / 18 | Козак - Племянник главы [1]
10 | Кострубенко Никита Нестеров: - / 16 | Козак - Брат Дмитрия [9]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1777 ст.

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