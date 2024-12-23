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Тарасенчиха Анна Степанова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Тарасенчиха Анна Степанова
Пол
жен
Номер записи
1145
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
127.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
43
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1804
Год рождения вычисленный
1752
Год смерти
1804
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 584
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 127.
01 | Тарасенчиха Анна Степанова: 43 / - | Козак - Глава
02 | Тарасенко Яков Павлов: 18 / 35 | Козак - Сын главы [1]
03 | Тарасенко Домникия Яковлева: 17 / 34 | Козак - Жена Якова [2]
04 | Тарасенко Стефан Яковлев: - / 6 | Козак - Сын Якова [2]
05 | Тарасенко Марта Яковлева: - / 1 | Козак - Дочь Якова [2]
06 | Тарасенко Иван Павлов: 16 / 33 | Козак - Брат Якова [2]
07 | Тарасенко Агафия Степанова: 14 / 31 | Козак - Жена Ивана [6]
08 | Тарасенко Любов Иванова: - / 4 | Козак - Дочь Ивана [6]
09 | Кострубенко Дмитрий Нестеров: 1 / 18 | Козак - Племянник главы [1]
10 | Кострубенко Никита Нестеров: - / 16 | Козак - Брат Дмитрия [9]
Дополнительная информация в записи
Вдова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1752 ст.
Дата смерти
Вычислено 1804 ст.

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