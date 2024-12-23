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Шостка Евфим Кирилов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Шостка Евфим Кирилов
Пол
муж
Номер записи
1144
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
126.
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
Брат Павла [2]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
15
Причина выбытия
Отдан в рекруты
Год убытия
1804
Год рождения вычисленный
1780
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 583 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 126.
01 | Шостка Кирило Федоров: 38 / - | Козак - Глава
02 | Шостка Павел Кирилов: 13 / 30 | Козак - Сын главы [1]
03 | Шостка Настасия Яковлева: 8 / 25 | Козак - Жена Павла [2]
04 | Шостка Тарас Павлов: - / 1 | Козак - Сын Павла [2]
05 | Шостка Параскева Павлова: - / 3 | Козак - Дочь Павла [2]
06 | Шостка Евфим Кирилов: 15 / - | Козак - Брат Павла [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1780 ст.

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