Шостка Кирило Федоров
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Шостка Кирило Федоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1139
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 126.
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- Глава
- Откуда прибыл
- с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 38
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1802
- Год рождения вычисленный
- 1757
- Год смерти
- 1802
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 583 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 126.
01 | Шостка Кирило Федоров: 38 / - | Козак - Глава
02 | Шостка Павел Кирилов: 13 / 30 | Козак - Сын главы [1]
03 | Шостка Настасия Яковлева: 8 / 25 | Козак - Жена Павла [2]
04 | Шостка Тарас Павлов: - / 1 | Козак - Сын Павла [2]
05 | Шостка Параскева Павлова: - / 3 | Козак - Дочь Павла [2]
06 | Шостка Евфим Кирилов: 15 / - | Козак - Брат Павла [2]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1757 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1802 ст.
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