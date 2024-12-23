Галушка Пелагия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалушка Пелагия Федорова

Галушка Пелагия Федорова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Галушка Пелагия Федорова
Пол
жен
Номер записи
1138
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
125.
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Дочь Федора [2]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1801
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 583 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 125.
01 | Галушчиха Татияна Романова: 33 / 50 | Козак - Глава
02 | Галушка Федор Яковлев: 17 / 34 | Козак - Сын главы [1]
03 | Галушка Параскева Иванова: 13 / 30 | Козак - Жена Федора [2]
04 | Галушка Пелагия Федорова: - / 10 | Козак - Дочь Федора [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1801 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.