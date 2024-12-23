Галушчиха Татияна Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалушчиха Татияна Романова

Галушчиха Татияна Романова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Галушчиха Татияна Романова
Пол
жен
Номер записи
1135
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
125.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
33
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1761
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 583 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 125.
01 | Галушчиха Татияна Романова: 33 / 50 | Козак - Глава
02 | Галушка Федор Яковлев: 17 / 34 | Козак - Сын главы [1]
03 | Галушка Параскева Иванова: 13 / 30 | Козак - Жена Федора [2]
04 | Галушка Пелагия Федорова: - / 10 | Козак - Дочь Федора [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1761 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.