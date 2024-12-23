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Гаценко Сидор Петров

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Гаценко Сидор Петров
Пол
муж
Номер записи
1134
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
124.
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Родственник главы [1]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
40
Причина выбытия
умер
Год убытия
1801
Год рождения вычисленный
1755
Год смерти
1801
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 583 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 124.
01 | Гайдук Кондрат Петров: 40 / - | Козак - Глава
02 | Гайдук Анна Никифорова: 33 / 50 | Козак - Жена главы [1]
03 | Гайдук Марфа Кондратова: 1 / 18 | Козак - Дочь главы [1]
04 | Гаценко Сидор Петров: 40 / - | Козак - Родственник главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1755 ст.
Дата смерти
Вычислено 1801 ст.

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