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Гайдук Кондрат Петров

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Гайдук Кондрат Петров
Пол
муж
Номер записи
1131
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
124.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
40
Причина выбытия
умер
Год убытия
1807
Год рождения вычисленный
1755
Год смерти
1807
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 583 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 124.
01 | Гайдук Кондрат Петров: 40 / - | Козак - Глава
02 | Гайдук Анна Никифорова: 33 / 50 | Козак - Жена главы [1]
03 | Гайдук Марфа Кондратова: 1 / 18 | Козак - Дочь главы [1]
04 | Гаценко Сидор Петров: 40 / - | Козак - Родственник главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1755 ст.
Дата смерти
Вычислено 1807 ст.

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