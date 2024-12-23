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Гайдук Николай Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Гайдук Николай Иванов
Пол
муж
Номер записи
1127
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
123.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1803
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 583 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 123.
01 | Гайдук Иван Кирилов: 18 / 35 | Козак - Глава
02 | Гайдук Марфа Антонова: 13 / 30 | Козак - Жена главы [1]
03 | Гайдук Николай Иванов: - / 8 | Козак - Сын главы [1]
04 | Гайдук Зеновия Иванова: - / 2 | Козак - Дочь главы [1]
05 | Гайдук Терентий Петров: 3 / 20 | Козак - Не указано
06 | Гайдук Евфросиния Петрова: 1 / 18 | Козак - Жена Терентия [5]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1803 ст.

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