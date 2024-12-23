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Гайдук Марфа Антонова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Гайдук Марфа Антонова
Пол
жен
Номер записи
1126
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
123.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 583 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 123.
01 | Гайдук Иван Кирилов: 18 / 35 | Козак - Глава
02 | Гайдук Марфа Антонова: 13 / 30 | Козак - Жена главы [1]
03 | Гайдук Николай Иванов: - / 8 | Козак - Сын главы [1]
04 | Гайдук Зеновия Иванова: - / 2 | Козак - Дочь главы [1]
05 | Гайдук Терентий Петров: 3 / 20 | Козак - Не указано
06 | Гайдук Евфросиния Петрова: 1 / 18 | Козак - Жена Терентия [5]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1781 ст.

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