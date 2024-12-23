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Гайдук Емельян Петров

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Гайдук Емельян Петров
Пол
муж
Номер записи
1121
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
122.
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Сын Петра [2]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по текущей РС
13
Год рождения вычисленный
1798
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 583
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 122.
01 | Гайдук Кирило Петров: 88 / - | Козак - Глава
02 | Гайдук Петр Кирилов: 25 / 42 | Козак - Сын главы [1]
03 | Гайдук Варвара Григориева: 18 / 35 | Козак - Жена Петра [2]
04 | Гайдук Емельян Петров: - / 13 | Козак - Сын Петра [2]
05 | Гайдук Григорий Петров: - / 7 | Козак - Сын Петра [2]
06 | Гайдук Кирило Петров: - / 1 | Козак - Сын Петра [2]
07 | Гайдук Зеновия Петрова: - / 15 | Козак - Дочь Петра [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1798 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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