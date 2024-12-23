Гайдук Варвара Григориева
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Гайдук Варвара Григориева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1120
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 122.
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- Жена Петра [2]
- Откуда прибыл
- с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 18
- Возраст по текущей РС
- 35
- Год рождения вычисленный
- 1776
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 583
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 122.
01 | Гайдук Кирило Петров: 88 / - | Козак - Глава
02 | Гайдук Петр Кирилов: 25 / 42 | Козак - Сын главы [1]
03 | Гайдук Варвара Григориева: 18 / 35 | Козак - Жена Петра [2]
04 | Гайдук Емельян Петров: - / 13 | Козак - Сын Петра [2]
05 | Гайдук Григорий Петров: - / 7 | Козак - Сын Петра [2]
06 | Гайдук Кирило Петров: - / 1 | Козак - Сын Петра [2]
07 | Гайдук Зеновия Петрова: - / 15 | Козак - Дочь Петра [2]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1776 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.