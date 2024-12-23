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Фесченко Стефан Евстафиев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Фесченко Стефан Евстафиев
Пол
муж
Номер записи
1116
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
121.
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1797
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 583
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 121.
01 | Фесченко Евстафий Иванов: 25 / 42 | Козак - Глава
02 | Фесченко Настасия Григориева: 19 / 36 | Козак - Жена главы [1]
03 | Фесченко Григорий Евстафиев: 1 / 18 | Козак - Сын главы [1]
04 | Фесченко Стефан Евстафиев: - / 14 | Козак - Сын главы [1]
05 | Гурда Кирило Карпов: 58 / - | Козак -
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1797 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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