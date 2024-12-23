Фесченко Настасия Григориева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФесченко Настасия Григориева

Фесченко Настасия Григориева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Фесченко Настасия Григориева
Пол
жен
Номер записи
1114
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
121.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
19
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 583
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 121.
01 | Фесченко Евстафий Иванов: 25 / 42 | Козак - Глава
02 | Фесченко Настасия Григориева: 19 / 36 | Козак - Жена главы [1]
03 | Фесченко Григорий Евстафиев: 1 / 18 | Козак - Сын главы [1]
04 | Фесченко Стефан Евстафиев: - / 14 | Козак - Сын главы [1]
05 | Гурда Кирило Карпов: 58 / - | Козак -
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1775 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.