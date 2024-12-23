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Корж Иван Григориев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Корж Иван Григориев
Пол
муж
Номер записи
1110
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
120.
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Сын Григория [2]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1803
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 583
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 120.
01 | Коржиха Евдокия Романова: 45 / 60 | Козак - Глава
02 | Корж Григорий Василиев: 13 / 30 | Козак - Сын главы [1]
03 | Корж Евдокия Ильина: 13 / 30 | Козак - Жена Григория [2]
04 | Корж Иван Григориев: - / 8 | Козак - Сын Григория [2]
05 | Корж Михайло Василиев: 8 / 25 | Козак - Сын главы [1]
06 | Корж Параскева Степанова: 5 / 22 | Козак - Жена Михайла [5]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1803 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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