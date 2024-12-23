Корж Григорий Василиев
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Корж Григорий Василиев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1108
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 120.
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- Сын главы [1]
- Откуда прибыл
- с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
- Причина поступления
- Переселение
- Возраст по прошлой РС
- 13
- Возраст по текущей РС
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1781
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 583
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 120.
01 | Коржиха Евдокия Романова: 45 / 60 | Козак - Глава
02 | Корж Григорий Василиев: 13 / 30 | Козак - Сын главы [1]
03 | Корж Евдокия Ильина: 13 / 30 | Козак - Жена Григория [2]
04 | Корж Иван Григориев: - / 8 | Козак - Сын Григория [2]
05 | Корж Михайло Василиев: 8 / 25 | Козак - Сын главы [1]
06 | Корж Параскева Степанова: 5 / 22 | Козак - Жена Михайла [5]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1781 ст.
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