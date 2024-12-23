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Коржиха Евдокия Романова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Коржиха Евдокия Романова
Пол
жен
Номер записи
1107
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
120.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
45
Возраст по текущей РС
60
Год рождения вычисленный
1751
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 583
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 120.
01 | Коржиха Евдокия Романова: 45 / 60 | Козак - Глава
02 | Корж Григорий Василиев: 13 / 30 | Козак - Сын главы [1]
03 | Корж Евдокия Ильина: 13 / 30 | Козак - Жена Григория [2]
04 | Корж Иван Григориев: - / 8 | Козак - Сын Григория [2]
05 | Корж Михайло Василиев: 8 / 25 | Козак - Сын главы [1]
06 | Корж Параскева Степанова: 5 / 22 | Козак - Жена Михайла [5]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1751 ст.

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