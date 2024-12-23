Ходич Онисим Филиппов
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Ходич Онисим Филиппов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1105
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 119.
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- Сын Филиппа [3]
- Откуда прибыл
- с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
- Возраст по текущей РС
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1807
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 583
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 119.
01 | Ходич Степан Никифоров: 57 / - | Козак - Глава
02 | Ходич Евфимия Мойсеева: 43 / 60 | Козак - Жена главы [1]
03 | Ходич Филипп Степанов: 14 / 31 | Козак - Сын главы [1]
04 | Ходич Мария Иванова: 11 / 26 | Козак - Жена Филиппа [3]
05 | Ходич Федор Филиппов: - / 7 | Козак - Сын Филиппа [3]
06 | Ходич Онисим Филиппов: - / 4 | Козак - Сын Филиппа [3]
07 | Ходич Агафия Филиппова: - / 1 | Козак - Дочь Филиппа [3]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1807 ст.
- Место рождения
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.