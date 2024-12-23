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Ходич Филипп Степанов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Ходич Филипп Степанов
Пол
муж
Номер записи
1102
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
119.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
14
Возраст по текущей РС
31
Год рождения вычисленный
1780
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 582 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 119.
01 | Ходич Степан Никифоров: 57 / - | Козак - Глава
02 | Ходич Евфимия Мойсеева: 43 / 60 | Козак - Жена главы [1]
03 | Ходич Филипп Степанов: 14 / 31 | Козак - Сын главы [1]
04 | Ходич Мария Иванова: 11 / 26 | Козак - Жена Филиппа [3]
05 | Ходич Федор Филиппов: - / 7 | Козак - Сын Филиппа [3]
06 | Ходич Онисим Филиппов: - / 4 | Козак - Сын Филиппа [3]
07 | Ходич Агафия Филиппова: - / 1 | Козак - Дочь Филиппа [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1780 ст.

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