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Евфименко Трофим Стефанов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Евфименко Трофим Стефанов
Пол
муж
Номер записи
1091
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
118.
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
Сын Стефана [4]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1801
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 582 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 118.
01 | Евфименко Григорий Евстафиев: 39 / 55 | Козак - Глава
02 | Евфименко Марфа Семенова: 46 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Евфименко Мария Григориева: - / 15 | Козак - Дочь главы [1]
04 | Евфименко Стефан Григориев: 19 / 35 | Козак - Сын главы [1]
05 | Евфименко Евдокия Иванова: 16 / 33 | Козак - Жена Стефана [4]
06 | Евфименко Трофим Стефанов: - / 10 | Козак - Сын Стефана [4]
07 | Евфименко Марта Стефанова: - / 3 | Козак - Дочь Стефана [4]
08 | Евфименко Профор Григориев: 16 / 33 | Козак - Сын главы [1]
09 | Евфименко Анна Тарасова: 3 / 20 | Козак - Жена Профора [8]
10 | Евфименко Демян Профоров: - / 13 | Козак - Сын Профора [8]
11 | Евфименко Емельян Профоров: - / 8 | Козак - Сын Профора [8]
12 | Евфименко Петр Профоров: - / 3 | Козак - Сын Профора [8]
13 | Евфименко Матрона Профорова: - / 5 | Козак - Дочь Профора [8]
14 | Евфименко Михайло Петров: 3 / 20 | Козак - Племянник главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1801 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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