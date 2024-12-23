Евфименко Марфа Семенова
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Евфименко Марфа Семенова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1087
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 118.
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- Жена главы [1]
- Откуда прибыл
- с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 46
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1810
- Год рождения вычисленный
- 1749
- Год смерти
- 1810
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 582 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 118.
01 | Евфименко Григорий Евстафиев: 39 / 55 | Козак - Глава
02 | Евфименко Марфа Семенова: 46 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Евфименко Мария Григориева: - / 15 | Козак - Дочь главы [1]
04 | Евфименко Стефан Григориев: 19 / 35 | Козак - Сын главы [1]
05 | Евфименко Евдокия Иванова: 16 / 33 | Козак - Жена Стефана [4]
06 | Евфименко Трофим Стефанов: - / 10 | Козак - Сын Стефана [4]
07 | Евфименко Марта Стефанова: - / 3 | Козак - Дочь Стефана [4]
08 | Евфименко Профор Григориев: 16 / 33 | Козак - Сын главы [1]
09 | Евфименко Анна Тарасова: 3 / 20 | Козак - Жена Профора [8]
10 | Евфименко Демян Профоров: - / 13 | Козак - Сын Профора [8]
11 | Евфименко Емельян Профоров: - / 8 | Козак - Сын Профора [8]
12 | Евфименко Петр Профоров: - / 3 | Козак - Сын Профора [8]
13 | Евфименко Матрона Профорова: - / 5 | Козак - Дочь Профора [8]
14 | Евфименко Михайло Петров: 3 / 20 | Козак - Племянник главы [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1749 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1810 ст.
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