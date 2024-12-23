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Грынь Николай Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Грынь Николай Иванов
Пол
муж
Номер записи
1083
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
117.
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
25
Возраст по текущей РС
42
Год рождения вычисленный
1769
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 582
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 117.
01 | Грынь Иван Василиев: 53 / 72 | Козак - Глава
02 | Грынь Евдокия Акимова: 40 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Грынь Михайло Иванов: 1 / 18 | Козак - Сын главы [1]
04 | Грынь Евфимия: - / 17 | Козак - Жена Михайла [3]
05 | Грынь Данило Иванов: 9 / 26 | Козак - Сын главы [1]
06 | Грынь Настасия Степанова: 6 / 23 | Козак - Жена Данила [5]
07 | Грынь Улияна Данилова: - / 5 | Козак - Дочь Данила [5]
08 | Грынь Ксения Данилова: - / 2 | Козак - Дочь Данила [5]
09 | Грынь Николай Иванов: 25 / 42 | Козак - Сын главы [1]
10 | Грынь Васса Игнатьева: 24 / 41 | Козак - Жена Николая [9]
11 | Грынь Яким Николаев: - / 14 | Козак - Сын Николая [9]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1769 ст.

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