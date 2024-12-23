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Грынь Настасия Степанова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Грынь Настасия Степанова
Пол
жен
Номер записи
1080
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
117.
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
Жена Данила [5]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
6
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1788
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 582
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 117.
01 | Грынь Иван Василиев: 53 / 72 | Козак - Глава
02 | Грынь Евдокия Акимова: 40 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Грынь Михайло Иванов: 1 / 18 | Козак - Сын главы [1]
04 | Грынь Евфимия: - / 17 | Козак - Жена Михайла [3]
05 | Грынь Данило Иванов: 9 / 26 | Козак - Сын главы [1]
06 | Грынь Настасия Степанова: 6 / 23 | Козак - Жена Данила [5]
07 | Грынь Улияна Данилова: - / 5 | Козак - Дочь Данила [5]
08 | Грынь Ксения Данилова: - / 2 | Козак - Дочь Данила [5]
09 | Грынь Николай Иванов: 25 / 42 | Козак - Сын главы [1]
10 | Грынь Васса Игнатьева: 24 / 41 | Козак - Жена Николая [9]
11 | Грынь Яким Николаев: - / 14 | Козак - Сын Николая [9]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1788 ст.

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