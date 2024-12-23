Грынь Иван Василиев
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Грынь Иван Василиев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1075
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 117.
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- Глава
- Откуда прибыл
- с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
- Причина поступления
- Переселение
- Возраст по прошлой РС
- 53
- Возраст по текущей РС
- 72
- Год рождения вычисленный
- 1739
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 582
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 117.
01 | Грынь Иван Василиев: 53 / 72 | Козак - Глава
02 | Грынь Евдокия Акимова: 40 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Грынь Михайло Иванов: 1 / 18 | Козак - Сын главы [1]
04 | Грынь Евфимия: - / 17 | Козак - Жена Михайла [3]
05 | Грынь Данило Иванов: 9 / 26 | Козак - Сын главы [1]
06 | Грынь Настасия Степанова: 6 / 23 | Козак - Жена Данила [5]
07 | Грынь Улияна Данилова: - / 5 | Козак - Дочь Данила [5]
08 | Грынь Ксения Данилова: - / 2 | Козак - Дочь Данила [5]
09 | Грынь Николай Иванов: 25 / 42 | Козак - Сын главы [1]
10 | Грынь Васса Игнатьева: 24 / 41 | Козак - Жена Николая [9]
11 | Грынь Яким Николаев: - / 14 | Козак - Сын Николая [9]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1739 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.