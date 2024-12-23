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Аременко Мария Тихонова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Аременко Мария Тихонова
Пол
жен
Номер записи
1072
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
115.
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Жена Герасима [3]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
11
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1783
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 582
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 115.
01 | Аременко Тимофей Прокофиев: 43 / - | Козак - Глава
02 | Аременко Агрипина Данилова: 42 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Аременко Герасим Тимофеев: 14 / 31 | Козак - Сын главы [1]
04 | Аременко Мария Тихонова: 11 / 28 | Козак - Жена Герасима [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1783 ст.

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